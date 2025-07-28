В теле проходившего лечение в Новосибирске ребенка нашли струну от катетера

Согласно направленному в СК РФ обращению родителей мальчика, медперсонал об оставленной в сосудистой системе струне не информировал

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Полуметровую струну от катетера обнаружили в теле ребенка из Казахстана, проходившего лечение в Национальном исследовательском медицинском центре (НМИЦ) им. академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске. Это следует из текста имеющегося в распоряжении ТАСС обращения, направленного родителями в Следственный комитет РФ.

"Обращение подается в связи с преступными действиями сотрудников Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н. Мешалкина, а именно оставления инородного тела (внутрисосудистого проводника) в теле несовершеннолетнего во время проведения оперативного вмешательства, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в тексте обращения.

Согласно документу, у ребенка диагностирован сложный врожденный порок сердца, при котором предсердия соединяются с одним, хорошо развитым желудочком, вместо двух (левого и правого). Весной в центре Мешалкина мальчику установили венозный катетер. Во время хирургического вмешательства пациенту вводится сначала направляющая струна, по которой затем продвигается катетер. После этого ребенку провели полостную операцию. Во время рентгена в клинике инородное тело обнаружено не было. После возвращения в Казахстан ребенок был доставлен в детскую больницу, где после рентгена в теле ребенка была обнаружена струна от катетера.

"Согласно имеющимся данным, включая анализ показателей динамики состояния пациента и рост легочной гипертензии, предполагается, что направляющая струна была оставлена в сосудистой системе намеренно - не случайно забыта, а именно оставлена вследствие невозможности ее извлечения, вероятно, начиная с 9 апреля. При этом медицинский персонал НМИЦ им. Мешалкина Минздрава России длительное время не информировал об этом ни пациента, ни его представителей", - указано в заявлении.

В правоохранительных органах ТАСС подтвердили информации об организации проверки по факту заявления. ТАСС обратился за официальным комментарием в управление СК РФ по Новосибирской области и НМИЦ. Мать мальчика Вероника Субач сообщила ТАСС, что после обнаружения инородного тела написала в медцентр, где ей ответили, что необходимо написать обращение через официальный сайт. Однако при попытке это сделать она столкнулась с тем, что обратную связь могут оставлять только граждане РФ. "Я лечащего врача поставила об этом в известность. С тех пор молчание", - добавила она.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина - одно из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения РФ. Расположен в Новосибирске. Центр известен достижениями в области сердечно-сосудистой хирургии и проведением уникальных операций как в российской медпрактике, так и в мировой.