В пресс-службе Минздрава республики сообщили, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии

УФА, 28 июля. /ТАСС/. Восемь пассажиров автобуса, опрокинувшегося на трассе в Башкирии, получают лечение в центральной больнице Дуванского района. Один из них в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"Один в тяжелом состоянии, стабильный, получает лечение в реанимационном отделении. Семь человек с разными видами травм стабильные, в сознании, в средней степени тяжести, часть - в относительно удовлетворительном состоянии, получают лечение в травматологическом центре стационара", - сказано в сообщении.

Все пациенты очно осмотрены специалистами, также даны рекомендации по их дальнейшему лечению, отметили в Минздраве.

По данным прокуратуры региона, автобус Higer с пассажирами, которые направлялись в Удмуртию после туристического сплава, съехал в кювет и опрокинулся в Кигинском районе Башкирии на 35-м км автодороги Малояз - Верхние Киги. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, 38-летний водитель автобуса, двигаясь из Салаватского района в Удмуртию, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, после чего автобус опрокинулся. В салоне находились 40 человек.

В селе Верхние Киги развернули пункт временного размещения для туристов. Туда направлен медицинский работник.