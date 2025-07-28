Романа Лихопуда оставили под стражей до 26 августа

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Челябинский областной суд оставил под стражей задержанного ФСБ бывшего начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости челябинского отделения банка Романа Лихопуда. Ранее ему было предъявлено обвинение во взяточничестве при открытии кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей, следует из материалов объединенной пресс-службы судебной системы региона.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Романа Лихопуда, оставил без изменения постановление Центрального районного суда, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 августа 2025 года", - говорится в материалах.

По данным пресс-службы, органами предварительного следствия фигурант обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. Как ранее сообщалось, по данным областной прокуратуры, с марта 2023 года по январь 2025 года взятку бывшему и также действующему в размере 750 тыс. рублей банкирам передал коммерсант. За эти деньги фигуранты должны были способствовать открытию кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса и другие действия.