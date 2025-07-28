В пресс-службе судов общей юрисдикции региона сообщили, что несовершеннолетних арестовали до 26 сентября

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Двое подростков пытались убить мужчину, смазав сильнодействующим ядовитым веществом ручку двери его машины. Возбуждено уголовное дело, юноши были задержаны и арестованы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, двое 16-летних подростков нанесли ядовитое вещество на ручку и боковое зеркало заднего вида автомобиля потерпевшего, понимая, что тот будет прикасаться к своей машине, и что при попадании субстанции на тело наступит его смерть. Однако довести умысел до конца юные злоумышленники не смогли из-за независимых от них обстоятельств, мужчина остался жив.

"Молодые люди были задержаны сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и в этот же день они были допрошены в качестве подозреваемых. Постановлениями суда 16-летним подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.