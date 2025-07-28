МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов в Москву и из нее в связи со сбоем информационных систем, сообщил авиаперевозчик.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Отмены рейсов

В авиакомпании ранее сообщили об отменене 42 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем.

Позднее "Аэрофлот" отменил еще семь пар рейсов в Шереметьево и из него.

Отменены рейсы в сообщении с Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Казанью, Калининградом, Красноярском, Махачкалой, Минеральными Водами, Минском и другими городами.

Авиакомпания попросила пассажиров покинуть аэропорт Шереметьево.

Кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты.

Пассажирам отмененных рейсов доступны по месту покупки возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней, сообщили в "Аэрофлоте".

Причина отмены

В работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой, сообщили в авиакомпании.

Перевозчик предупредил о вынужденной корректировке в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены.

В настоящее время специалисты работают над скорейшим восстановлением работы штатной работы сервисов.

Реакция прокуратуры