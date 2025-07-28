МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов в Москву и из нее в связи со сбоем информационных систем, сообщил авиаперевозчик.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Отмены рейсов
- В авиакомпании ранее сообщили об отменене 42 пар рейсов из-за сбоя в работе информационных систем.
- Позднее "Аэрофлот" отменил еще семь пар рейсов в Шереметьево и из него.
- Отменены рейсы в сообщении с Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Казанью, Калининградом, Красноярском, Махачкалой, Минеральными Водами, Минском и другими городами.
- Авиакомпания попросила пассажиров покинуть аэропорт Шереметьево.
- Кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты.
- Пассажирам отмененных рейсов доступны по месту покупки возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней, сообщили в "Аэрофлоте".
Причина отмены
- В работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой, сообщили в авиакомпании.
- Перевозчик предупредил о вынужденной корректировке в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены.
- В настоящее время специалисты работают над скорейшим восстановлением работы штатной работы сервисов.
Реакция прокуратуры
- Прокуратура взяла под контроль ситуацию со сбоем систем "Аэрофлота" в Шереметьево, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.