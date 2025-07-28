В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что жильцов эвакуируют

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Обрушение части подъезда произошло в жилом пятиэтажном доме в Астрахани, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение об обрушении части подъезда в многоквартирном жилом доме по адресу: город Астрахань, Ленинский район, ул. Ляхова, 6. Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. Проводится эвакуация жильцов и поиск возможных пострадавших", - сказали в ведомстве.

В свою очередь, в оперативных службах уточнили, что произошло обрушение лестничного пролета и части квартир.

Дом, в котором произошло ЧП, 1962 года постройки. Дом кирпичный, трехподъездный, имеет пять этажей. В доме также находится ветеринарная клиника и спортклуб.