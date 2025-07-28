Обрушение части подъезда произошло в жилой пятиэтажке в Астрахани, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газа. Под завалами могут находиться люди.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП