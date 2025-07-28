Обрушение части подъезда произошло в жилой пятиэтажке в Астрахани, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газа. Под завалами могут находиться люди.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Обрушение части подъезда произошло в многоквартирном жилом доме по адресу улица Ляхова, 6.
- По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газа, сообщили в оперативных службах.
- Сотрудники МЧС России разбирают обрушившиеся конструкции.
- Проводится эвакуация жильцов и поиск возможных пострадавших.
- В оперативных службах уточнили, что произошло обрушение лестничного пролета и части квартир.
- Обрушение произошло с пятого по первый этаж, пожара не последовало, сообщили в МЧС.
- Под завалами могут находиться люди.
- Создан оперативный штаб.
- Прокуратура Астраханской области организовала проверку.
- Дом в 2024 году признали аварийным.