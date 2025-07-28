Из обрушившегося в Астрахани дома эвакуировали 15 человек

Пресс-служба администрации губернатора области сообщила, что данных о пострадавших нет

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 15 человек из жилого дома в Астрахани, где обрушился подъезд. Информации о пострадавших нет, сообщила пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.

"В районе 12:12 (11:12 мск - прим. ТАСС) на дежурный пункт МЧС поступило сообщение о разрушении части дома по ул. Ляхова, 6. 15 человек эвакуировано на первоначальном периоде. Принимаются исчерпывающие меры для установления причин произошедшего. Информации о пострадавших нет. Создан оперативный штаб, работают спасатели", - говорится в сообщении.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин прибыл на место происшествия. Уточняется, что организован оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, в том числе министерства здравоохранения. Привлекаются дополнительные средства. От ГУ МЧС привлечено 96 человек, более 28 единиц техники.