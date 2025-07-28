28 июля, 12:26,
обновлено 28 июля, 12:32

ТАСС: на месте ЧП в жилом доме в Астрахани есть риск повторных обрушений

Обстановка на месте обрушения подъезда в Астраханской области
© Маргарита Лихтер/ ТАСС
Часть квартир обрушилась с пятого по первый этажи

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Повторное обрушение может произойти на месте ЧП с жилым пятиэтажным домом в Астрахани. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

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"Есть риск повторного обрушения в доме", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в МЧС России, в пятиэтажном жилом доме в Астрахани на улице Ляхова произошло обрушение части квартир с первого по пятый этажи без последующего горения. Проводится эвакуация жильцов и поиск возможных пострадавших. Спасатели вручную разбирают завалы. Прокуратура области начала проверку. 

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