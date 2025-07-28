По данным Минздрава региона, один маломобильный житель из соседнего подъезда получил стресс

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Оперштаб Астраханской области не подтвердил информацию о троих пострадавших после обрушения части дома в Астрахани. По данным Минздрава региона, стресс получил один маломобильный житель, проживающий в соседнем подъезде, сообщила пресс-служба администрации региона.

Ране со ссылкой на МЧС России сообщалось, что три человека, по предварительным данным, пострадали в результате обрушения подъезда дома в Астрахани.

"Нет троих пострадавших. Есть один житель дома маломобильный из соседнего подъезда. Он госпитализирован из-за стресса", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что экстренные службы и стационары полностью готовы к приему возможных пациентов из дома, где произошло частичное обрушение. Как уточнили ТАСС в Министерстве здравоохранения Астраханской области, маломобильный гражданин с острой реакцией на стресс доставлен в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу.