Мужчина объявлен в международный розыск

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Николая Полозова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Гагаринская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката одной из адвокатских палат Николая Полозова (признан иноагентом). Он обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу. Полозов заочно арестован, он объявлен в международный розыск.

Как сообщили в пресс-службе, в апреле 2022 года Полозов опубликовал в своем канале одного из мессенджеров пост, содержащий под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Кроме того, адвокат дал интервью на одном из видеохостингов, в котором также содержатся фейки о действиях российских военнослужащих.

Минюст РФ внес адвоката Николая Полозова в реестр иностранных агентов 20 декабря 2024 года. В ведомстве отметили, что он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ.