В МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что площадь возгорания составляет 800 кв. м

ЧИТА, 28 июля. /ТАСС/. Одноэтажный деревянный дом горит в центре Читы, площадь возгорания составляет 800 кв. м. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС по Забайкальскому краю.

"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар одноэтажного деревянного дома в центре Читы. Площадь пожара составляет 800 кв. м. В одной половине здания находятся торговые павильоны, вторая половина нежилая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на пожаре спасен человек, его передали медикам. Еще один человек эвакуировался самостоятельно.

Как пояснили в МЧС, с огнем борется 39 человек, задействованы девять единиц техники. Причина пожара пока не установлена.