В селе Раденск на Херсонщине повреждено здание администрации из-за атаки ВСУ

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что за сутки из-за ударов ВС Украины погиб человек, еще один пострадал

ГЕНИЧЕСК, 28 июля. /ТАСС/. Административное здание в селе Раденск Алешкинского округа Херсонской области получило повреждение в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В селе Раденск повреждено административное здание. В селе Памятное сгорел нежилой дом и хозпостройки. Лесные пожары зафиксированы в Голопристанском и Алешкинском округах. Общая площадь возгорания - более 5 га. Все очаги потушены", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что за последние сутки в результате ударов ВСУ по территории региона погиб человек, еще один получил ранения.

"Террористический удар по Алешкам привел к гибели мирного жителя. В Новой Каховке пострадал мужчина 1967 года рождения", - сообщил губернатор.

Украинские военные также обстреливали Каховку, Абрикосовку, Васильевку, Григорьевку, Днепряны, Малую Лепетиху и Старую Маячку.