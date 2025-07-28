В пресс-службе МЧС России сообщили, что специалисты провели мониторинг и обследование прилегающей территории с применением беспилотной авиации

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС России завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-24, в результате которого погибли 48 человек, включая 6 членов экипажа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели МЧС России завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-24. Сегодня сводной группировкой спасателей проведена расчистка места крушения воздушного судна. Специалисты МЧС России провели мониторинг и обследование прилегающей территории с применением беспилотной авиации", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили,что психологи МЧС РФ и РСЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь семьям и родственникам погибших в Тынде, Благовещенске, а также в местах их проживания. "Работают две горячие линии: на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России 8 (800) 775-17-17 и в Главном управлении МЧС России по Амурской области 8 (4162) 53-99-99. Всего уже принято 339 обращений", - добавили в ведомстве.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекались 233 человека и 28 единиц техники, непосредственно на месте крушения - 117 специалистов и 16 единиц техники.