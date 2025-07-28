Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что запрещенные вещества нашли в нише одного из полувагонов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции изъяли в нише одного из полувагонов полимерные свертки с 20 кг наркотиков на станции Анисовка Приволжской железной дороги, задержаны двое подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Канал - горный форпост" при отработке оперативной информации в Саратовской области сотрудники линейного отделения полиции на станции Анисовка Приволжского ЛУ МВД России на транспорте обнаружили в нише одного из полувагонов полимерные свертки общей массой 20 кг", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что изъятые брикеты были направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области. "Экспертами установлено, что в одной из упаковок находилась смесь, в состав которой входило наркотическое средство "клефедрон", - пояснила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ст. 229.1 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Республики Беларусь задержаны двое местных жителей, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности", - рассказала Волк.

Операция проводилась во взаимодействии с сотрудниками Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь, полицейскими из ГУТ МВД России и УТ МВД России по ПФО. Сотрудники правоохранительных органов Союзного государства проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.