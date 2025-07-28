В пресс-службе МУП сообщили, что массовая утечка воды произошла из стояков холодной и горячей воды

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Муниципальное унитарное предприятие Астрахани "Астрводоканал" не подтвердил информацию местных Telegram-каналов о прокачке подвального помещения жилого дома, где произошло обрушение подъезда. Массовая утечка воды произошла из стояков холодной и горячей воды, сообщила пресс-служба МУП "Астрводоканал".

Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация, что к дому, в котором обрушился подъезд, подъехали специалисты "Астрводоканала" для откачивания воды из подвала. Якобы жители годами жаловались на воду в подвале, которая могла послужить причиной обрушения.

"Астрводоканал" опровергает версию о прокачке подвального помещения. При обрушении конструкции дома были выломаны стояки хвс и гвс (холодного и горячего водоснабжения - прим. ТАСС), в связи с чем произошла массовая утечка воды. Также из-за осадков перед домом наблюдался разлив, что усложняет работу спасателей", - сказали в пресс-службе МУП.