Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин сообщил, что двух несовершеннолетних доставили в Республиканский ожоговый центр в Уфу

УФА, 28 июля. /ТАСС/. Группа подростков в Белорецком районе Башкирии поджигала найденный порох, в результате они получили ожоги лица и глаз. Двое из них доставлены в Республиканский ожоговый центр в Уфу, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в Telegram-канале.

"В деревне Бриштамак Белорецкого района группа подростков баловалась поджогом пороха. В результате на мальчиках воспламенилась одежда. Они получили термические ожоги лица, у одного - ожог глаз. Сейчас они находятся в Республиканском ожоговом центре в состоянии средней тяжести", - написал Рахматуллин.

В Минздраве Башкирии ТАСС уточнили, что госпитализированы два подростка.