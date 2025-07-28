По словам адвоката Павла Волошина, в материалах дела нет подтверждения получения Еленой Копьевой денег в качестве взятки

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Адвокат Елены Копьевой, обвиняемой по делу экс-помощника главы МВД России генерала Сергея Умнова, в ходе прений сторон в суде Москвы заявил о полном отсутствии доказательств вины своей подзащитной и попросил суд вынести оправдательный приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат Копьевой Павел Волошин.

"Не доказано - ни факт получения денег, ни личная заинтересованность", - отметил адвокат.

По словам защитника, в материалах дела нет подтверждения получения Копьевой денежных средств в качестве взятки.

На скамье подсудимых находятся экс-помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов, бывший замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал Иван Абакумов, экс-начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший старший судебный пристав Елена Копьева. Всего по делу проходят восемь человек.

Ранее в понедельник гособвинитель запросил Копьевой 10 лет колонии общего режима, Умнову - 8 лет колонии строгого режима, со штрафом 35 млн рублей, Абакумову - 11,5 года колонии, со штрафом 35 млн рублей, Семенову - 11 лет колонии и штраф 9 млн рублей. Для остальных подсудимых прокурор запросил от 8 до 8,5 года лишения свободы.

Абакумов, Умнов, Семенов и Копьева были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Следствие считает их причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях. С 2012 по 2019 год Умнов был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а потом стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.