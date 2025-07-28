ТАСС: пять человек осудили за попытку теракта в воинской части в Подмосковье

Одному из фигурантов назначили 4 года, остальные четверо подсудимых получили от 16 лет до 19 лет колонии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил пять человек, в том числе одного несовершеннолетнего, к срокам от 4 до 19 лет в колонии строгого режима, признав их виновными в попытке устроить теракт в воинской части, расположенной на территории подмосковной Балашихи, путем поджога военной техники. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Приговором суда самому юному фигуранту назначили 4 года колонии, а остальные четверо подсудимых получили сроки от 16 лет до 19 лет колонии", - сказал собеседник агентства. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

В ходе следствия было установлено, что они разработали план атаки и пути отхода, а также заранее принесли к воинской части в Балашихе инструменты, чтобы сделать подкоп. По версии правоохранителей, фигуранты собирались подорвать технику и устроить ее поджог. Никто из осужденных вину в подготовке теракта не признал.

Ранее всем пятерым подсудимым было предъявлено обвинение по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Кроме того, в их деле есть эпизод с поджогом медицинского автомобиля одной из государственных структур РФ. В момент, когда злоумышленники устроили пожар, в машине находились баллоны с кислородом, применяемым для медицинского оборудования.

На стадии предварительного расследования было установлено, что они получали инструкции по совершению теракта через мессенджер Telegram от кураторов с Украины, связанных со спецслужбами этой страны