В Подмосковье утвердили обвинение по делу о фиктивных договорах

По версии следствия, в 2021 году один из обвиняемых с целью личного обогащения организовал преступную группу по хищению имущества юридических лиц, где в качестве пособника выступил его знакомый

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Прокуратура Подмосковья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, обманувших ряд предприятий, заключив фиктивные договоры на 134 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры, мужчины создали фирмы с названиями, созвучными с названиями крупных холдингов.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле 2021 года один из обвиняемых с целью личного обогащения организовал преступную группу по хищению имущества юридических лиц, где в качестве пособника выступил его знакомый. Так, в период с августа по октябрь 2021 года участники преступной группы подыскали номинального руководителя, на которого зарегистрировали два акционерных общества (АО "Агрокомплекс "Новомосковский" и АО "Русавтодор"), схожих по названию с реальными крупными холдингами. После этого злоумышленники, действуя от имени зарегистрированных акционерных обществ, заключали фиктивные договоры поставки продукции для нужд АО "Агрокомплекс "Новомосковский" и АО "Русавтодор" не менее чем с 13 предприятиями из Московского региона, Татарстана, Башкирии и других субъектов РФ, при этом не выполняли обязательства по их оплате. Полученные по договорам материальные ценности поступали на специально арендованный склад, расположенный в Сергиево-Посадском городском округе, а затем перемещались в другие регионы России для дальнейшей реализации похищенного членами организованной группы и их пособниками.

"В результате противоправных действий обвиняемых юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 134 млн рублей. Уголовное дело направлено в Сергиево-Посадский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск. В ходе расследования установлено место нахождения большей части похищенного имущества, оно возвращено владельцам", - отметили в прокуратуре.