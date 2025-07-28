Трагедия произошла в селе Мархяул

СУХУМ, 28 июля. /ТАСС/. Житель Мурманска погиб в селе Мархяул Гулрыпшского района Абхазии, сорвавшись в обрыв. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"15-летний Тихон Котяшев из Мурманска погиб, сорвавшись в обрыв в селе Мархяул", - говорится в сообщении.

Ранее трагический случай произошел в Ткуарчалском районе, где погиб 46-летний москвич, сорвавшись со скалы у самого высокого в Абхазии водопада. В этой связи МЧС Абхазии настоятельно просит всех туристов, совершающих путешествия в горные районы страны, быть максимально внимательными, соблюдать правила безопасности во избежание трагических случаев.