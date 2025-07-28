Пресс-служба УФСБ России по региону сообщила, что фигурант является организатором межрегионального канала поставок

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области в отношении местного предпринимателя, подозреваемого в контрафакте никотинсодержащей продукции на сумму 25 млн рублей. Установлено, что волгоградец является организатором межрегионального канала поставок, сообщила пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального главка МВД пресечена противоправная деятельность 48-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной никотинсодержащей продукции в особо крупном размере. В рамках обследования по местам хранения и реализации контрафактной продукции изъято 179 274 пачки сигарет без специальных акцизных марок на сумму порядка 25 млн рублей. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Установлено, что волгоградец является организатором межрегионального канала поставок на территорию Волгоградской области немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере с целью сбыта. Хранение и реализация контрафактных товаров осуществлялись на территории Красноармейского района Волгограда.

Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК России, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование дела продолжается.