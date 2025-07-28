СК завершил расследование дела в отношении директора судоремонтного завода

Павел Флоря обвиняется в превышении должностных полномочий

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори, обвиняемого в превышении должностных полномочий при выполнении государственного оборонного заказа (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в феврале 2023 года между судоремонтным заводом и индивидуальным предпринимателем Виктором Яковлевым заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования. Контроль за исполнением контракта был возложен на Флорю. В период с сентября по ноябрь 2023 года Флоря и сотрудники ИП Виктора Яковлева путем внесения в документы заведомо ложных сведений о стоимости оборудования похитили бюджетные денежные средства в сумме более 4 млн рублей, которые распределили между собой.

"В результате преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия Флоря признал вину в совершении преступления и добровольно возместил причиненный ущерб. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.