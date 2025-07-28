Прокуратура региона организовала проверку по факту ДТП, ведомство даст оценку обстоятельствам аварии и исполнению обязанностей родителей по воспитанию ребенка

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с самодельным багги, в котором погиб 7-летний ребенок. Водитель скрылся с места аварии и был задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ребенок (п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 июля 38-летний водитель легкового автомобиля на одной из дорог Чучковского района Рязанской области столкнулся с самодельным транспортным средством (багги), которым управлял 7-летний ребенок, после чего скрылся с места ДТП. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура региона организовала проверку по факту ДТП, ведомство даст оценку обстоятельствам аварии и исполнению обязанностей родителей по воспитанию ребенка. "По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами следствия", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.