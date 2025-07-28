Соответствующие письма направили генеральному прокурору и в прокуратуру

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Защита российского предпринимателя Самвела Карапетяна, ранее арестованного в Ереване, направила письма генеральному прокурору и в прокуратуру с ходатайством об изменении меры пресечения бизнесмену. Об этом в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) сообщил один из адвокатов бизнесмена Арам Вардеванян.

"Сообщаю, что сегодня были направлены письма генеральному прокурору и в прокуратуру. Очевидно, что столь длительное, необоснованное и незаконное задержание Самвела Карапетяна подлежит устранению со стороны прокурора", - написал Вардеванян.

Адвокат добавил, что в течение прошлой недели защитой были инициированы конкретные процессуальные действия, и "даже при самом большом желании продолжение этого абсурдного уголовного дела невозможно".

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Он был арестован на два месяца. После этого в отношении бизнеса начались проверки, закрыт ряд принадлежащих ему пиццерий "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны, периодически проводятся проверки и обыски в других компаниях, принадлежащих бизнесмену. Спустя некоторое время после задержания Карапетян заявил о намерении создать собственную политическую силу, которая займется решением возникших в стране проблем.