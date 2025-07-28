Кроме того, с осужденного взыскали в пользу потерпевших 2 млн рублей за моральный вред

ВОРОНЕЖ, 28 июля. /ТАСС/. Суд в Воронеже приговорил к 22 годам колонии мужчину, обвиняемого в насилии и истязании двух малолетних детей. Об этом сообщает управление СК РФ по Воронежской области.

"Мужчина признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 и п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Кроме того, с осужденного взыскали в пользу потерпевших 2 млн рублей за моральный вред.

По данным следствия, с июля 2018 года по май 2023 года осужденный неоднократно совершал в отношении малолетних дочери и сына своей сожительницы насилие. Кроме того, с марта 2020 года по июль 2023 года он избивал мальчика и ограничивал его в питании. В июле 2023 года фигурант избил металлической тростью свою сожительницу.