Сотрудники ведомства обеспечивают соблюдение прав жильцов, оперативное оказание им помощи, в том числе размещение пострадавших граждан в пунктах временного пребывания

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Прокуратура даст принципиальную оценку обеспечению безопасности граждан после обрушения части подъезда жилого дома в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка обеспечению безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и должностных лиц", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что в ведомстве поставлено на контроль расследование возбужденного по данному факту уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности).

Прокуроры обеспечивают соблюдение прав жильцов, оперативное оказание им помощи, в том числе размещение пострадавших граждан в пунктах временного пребывания.

В прокуратуре Астраханской области организована горячая линия: +7 (8512) 52-08-38, +7 (927) 569-60-11, +7 (8512) 50-10-39.