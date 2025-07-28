Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что это произошло в населенном пункте Таволжанка

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мирный житель погиб в населенном пункте Таволжанка Харьковской области при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

"В Таволжанке Харьковской области в результате сброса снаряда с БПЛА вооруженных формирований Украины погиб мужчина. Это очередной теракт боевиков киевского режима в отношении гражданских лиц, проживающих на нашей территории", - написал Ганчев.

Также он выразил соболезнования семье погибшего. "Все преступления, совершенные украинскими неонацистами, будут расследованы, и виновные обязательно понесут заслуженное наказание", - заявил глава военно-гражданской администрации региона.