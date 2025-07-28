В Брянской области мужчина пострадал из-за удара FPV-дронов по автомобилю

Ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

БРЯНСК, 28 июля. /ТАСС/. Украинские FPV-дроны атаковали автомобиль в Брянской области, в результате удара ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Очередная террористическая атака совершена ВСУ по населенному пункту Подлесные Новоселки Севского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, легкие ранения получил мирный житель", - написал он.

По словам Богомаза, пострадавшему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. "В результате варварских действий ВСУ, гражданский автомобиль полностью уничтожен", - добавил губернатор.