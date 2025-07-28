Пять человек получили от 9 до 13 суток и еще один оштрафован из-за перекрытия движения на оживленной дороге Екатеринбурга, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Пять человек арестованы на срок от 9 до 13 суток и еще один оштрафован из-за перекрытия движения на оживленной дороге Екатеринбурга участниками свадебного кортежа. В числе арестованных - жених, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором несколько человек из свадебного кортежа устроили танцы посреди дороги, перекрыв движение нескольких полос.

"В результате проведенной полицией проверки по факту массового танца на проезжей части в Екатеринбурге шестеро участников, в том числе "виновник торжества", привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП России. Трем из них назначено по 13 суток административного ареста. Двое получили по 9 суток. Еще один, в силу состояния здоровья, отделался штрафом. Таким образом, жених вместо поездки с молодой женой в свадебное путешествие на Мальдивы проведет ближайшие 13 дней в камере для задержанных", - рассказал собеседник агентства,

Инцидент произошел в пятницу на перекрестке улиц Машинная и Ткачей.