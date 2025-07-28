Под Вологдой девушка погибла после наезда пьяного водителя

Следственное управление СК РФ по области сообщило, что еще одна пострадала

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на двух девушек в Вологодской области. В результате одна девушка погибла, вторая получила травмы, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщило следственное управление СК РФ по области.

"В Бабушкинском округе возбуждено уголовное дело о ДТП, в результате которого пострадали две несовершеннолетние, одна из которых погибла. 27 июля 2025 года около 22:30 мск 48-летний житель города Вологды, управляя легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух девушек-пешеходов на участке 103-го км автодороги Тотьма - Никольск. В результате 16-летняя пострадавшая погибла на месте, 17-летняя девушка получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и допрошен, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено несколько судебных экспертиз, добавили в следственном управлении.