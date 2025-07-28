Его передали российской стороне, сообщила пресс-служба СГБ республики

СУХУМ, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники Службы госбезопасности Абхазии (СГБ) задержали на территории республики гражданина Грузии, разыскиваемого в РФ за убийство россиянина, и передали его российской стороне. Об этом сообщила пресс-служба СГБ республики.

"Сотрудники СГБ при силовом сопровождении Центра спецназначения СГБ задержали гражданин Грузии Шулая Владимира Левановича 1978 года рождения, который находится в федеральном розыске за совершение убийства гражданина России на территории РФ в 2002 году. На основании соглашения между правоохранительными органами Абхазии и России, Шулая передан российской стороне по месту совершения преступления для проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Абхазии Шулая находился незаконно, без каких-либо разрешительных документов. "По имеющимся оперативным данным, Шулая входил в состав преступной группы, действующей на территории Грузии и России", - отмечает пресс-служба СГБ Абхазии.