Следствие продолжается, указали в ведомстве

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Новые элементы в деле сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции на данный момент отсутствуют, расследование продолжается. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в прокуратуре Парижа.

"Следствие продолжается, никакой новой информации, которую можно было бы сообщить, на данном этапе нет", - указали в ведомстве.

Ранее газета Le Monde сообщила, что Дурова 28 июля вновь вызвали на допрос в суд Парижа. Следственные судьи во Франции могут вызывать лиц, находящихся под следствием по текущим делам, по своему усмотрению.