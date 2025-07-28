Это произошло при выполнении задач по окормлению подразделений ВС РФ, названных в честь святых

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Протоиерей Николай (Курдов) погиб 28 июля в ДТП в ходе выполнения задач по окормлению подразделений ВС РФ, названных в честь святых. Об этом сообщается в Telegram-канале Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви.

"Сегодня, 28 июля, при выполнении задач по окормлению подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения СВО, названных в честь святых православной церкви, в ДТП со смертельным исходом попал заместитель председателя Межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Московской митрополии протоиерей Николай Курдов. Господь да упокоит душу новопреставленного протоиерея Николая в селениях праведных", - говорится в сообщении.