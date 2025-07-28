В Карелию на помощь в борьбе с огнем направлен пожарный поезд

Он будет работать в Муезерском районе, где действуют 9 лесных пожаров

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога (ОЖД) направила пожарный поезд в Муезерский район Карелии для оказания помощи в борьбе с огнем в лесах. Об этом сообщили в Telegram-канале ОЖД.

По данным Минприроды, в Карелии действуют 13 лесных пожаров, из них девять - в Муезерском районе. Самая напряженная обстановка наблюдается возле поселка Волома. Площадь пожара там достигла 125 га. На борьбу с ним направлены 64 человека и 8 единиц техники.

"Сегодня, 28 июля 2025 года, для оказания помощи МЧС в ликвидации пожара в лесном массиве на станцию Пенинга (Муезерский район Карелии) Октябрьской железной дороги был направлен пожарный поезд", - сказано в сообщении.

В ОЖД добавили, что на движение поездов ситуация не влияет, угрозы объектам инфраструктуры "РЖД" также нет.

С 15 июля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий.

Аномально жаркая погода установилась на территории большей части республики до конца июля. Среднесуточная температура будет держаться на 7-9 градусов выше климатической нормы. Ситуацию усложняют отсутствие обильных осадков и сухие грозы.