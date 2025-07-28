Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела об обрушении подъезда дома в Астрахани

Обстоятельства произошедшего поручено доложить руководителю СУ СК России по региону

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с частичным обрушением подъезда дома в Астрахани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там напомнили, что следственными органами СК РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения в Ленинском районе областного центра на улице Ляхова части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293, ст. 168 УК РФ (халатность, уничтожение имущества по неосторожности).

"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Астраханской области Могушкову И. Ш. доложить о ходе расследования уголовного дела и об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.