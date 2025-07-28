Антимонопольная служба проверят рекламу "Авито путешествия", сообщили в пресс-службе ведомства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Петербургское УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе в отношении сервиса "Авито", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Санкт-Петербургское УФАС проверит рекламу "Авито путешествия", - говорится в сообщении.

В Управление с заявлением на рекламу "Авито путешествия" обратился гражданин. Он пожаловался на информацию в рекламе "Авито путешествия". По его словам, утверждение "более 400 000 квартир, домов и отелей" является противоречивым и может вводить потребителей в заблуждение. Заявитель считает, что в спорной рекламе не указана вся существенная информация.

Как пояснили в пресс-службе петербургского УФАС, статья 5 Закона о рекламе определяет общие требования к рекламе независимо от способа ее распространения и объекта рекламирования. Согласно части 7 этой статьи, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

Управление проверит все обстоятельства. Если нарушение подтвердится, компании грозит штраф.