Блогера и журналиста Колезева переобъявили в розыск

По какой именно статье его ищут, не указано

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Блогер и журналист Дмитрий Колезев (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) переобъявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД РФ.

"Колезев Дмитрий Евгеньевич разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой именно статье он разыскивается, не указано. При этом в данных об особых приметах отмечено, что Колезев переобъявлен в розыск.

Колезев - российский журналист, экс-глава издания Republic (признано в РФ СМИ-иноагентом). Также он работал в изданиях "Уралполит.ru", Ura.ru и Znak.com. Ранее Колезева заочно осудили на 7,5 года колонии за распространение фейков о российской армии. В ноябре 2022 года Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов.

В отношении Колезева возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ за неисполнение обязанностей иноагента. Причиной послужил его неоднократный отказ предоставить сведения об источниках своего зарубежного финансирования и получаемого от этих источников имущества. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что именно это уголовное дело могло послужить причиной переобъявления Колезева в розыск.