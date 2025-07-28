Жильцам дома компенсируют утраченное имущество, сообщил губернатор Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Астрахани, где частично обрушилась жилая пятиэтажка.

Об этом сообщил журналистам губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Городскими властями принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня, что дает право получить жителям выплаты в объеме 15 675 рублей. И также принято решение о компенсации полностью или частично утраченного имущества также за счет средств муниципального образования город Астрахань", - сказал он.

Эту выплату жители разрушенных квартир получат уже 29 июля. В пресс-службе администрации губернатора уточнили, что сейчас жители дома пишут заявления на выплаты на имя главы города. Они могут претендовать на компенсации в размере 156 750 рублей при полной утрате имущества и порядка 78 тыс. рублей при частичной утрате.