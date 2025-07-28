Пожарные в Самаре ликвидировали возгорание в кафе

Предварительная причина возгорания аварийный режим работы электропроводки, сообщили в ГУ МЧС по региону

САМАРА, 28 июля. /ТАСС/. Пожар в двухэтажном кафе в Самаре ликвидирован на площади 250 кв. метров. Причиной, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электропроводки, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 19:08 (18:08 мск) пожар ликвидирован на площади 250 кв. метров. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки", - сообщили в управлении.

Около 15:30 (14:30 мск) дежурному поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Кирова, 34. Тогда площадь возгорания составляла 150 кв. метров. Позже пожар был локализован на площади 250 кв. метров. Как отметили в МЧС, пострадавших нет.