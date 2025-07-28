Овику Абрамяну поменяли домашний арест на административный надзор

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Мера пресечения в отношении бывшего премьер-министра и экс-спикера парламента Армении Овика Абрамяна изменена с домашнего ареста на административный надзор, генеральная прокуратура подаст кассационную жалобу. Об этом сообщает Общественная телекомпания Армении (ОТА).

"Мера пресечения Овику Абрамяну изменена с домашнего ареста на административный надзор", - сообщили в генпрокуратуре ОТА, подчеркнув, что подадут кассационную жалобу на данное решение суда.

Антикоррупционный комитет Армении 13 июня задержал Абрамяна, а уже 14 июля вынес решение заключить его под домашний арест. Ему инкриминируется отмывание денег, злоупотребление должностными полномочиями и участие в незаконном предпринимательстве.

До 2016 года Овик Абрамян был одним из самых влиятельных политиков страны, в разные годы занимал должность вице-премьера, премьер-министра и спикера парламента. В 2016 году он был освобожден от должности главы армянского кабмина и больше не занимался публичной деятельностью.