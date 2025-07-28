Задержанный размещал видеоматериалы, пропагандирующие деятельность запрещенной в РФ исламской международной террористической организации

ТВЕРЬ, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ задержали жителя Твери, которого подозревают в пропаганде терроризма. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Тверской области.

"Задержан житель Твери, причастный к пропаганде терроризма в интернете. <…> Являясь администратором интернет-сообществ религиозного характера в социальной сети "ВКонтакте" и интернет-мессенджере Telegram, в ноябре 2024 года размещал в открытом доступе видеоматериалы, пропагандирующие деятельность запрещенной в РФ исламской международной террористической организации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации пресс-службы УФСБ по региону, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, осуществленные с использованием сети интернет). Фигурант находится под стражей, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.