Поиски проходят в районе Сорбулакского водохранилища в Алма-Атинской области

АСТАНА, 28 июля. /ТАСС/. Казахстанские спасатели обнаружили фрагменты военного вертолета Eurocopter EC-145 в ходе поисковой операции, которая проходит в районе Сорбулакского водохранилища в Алма-Атинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

"В ходе поисковых мероприятий обнаружены фрагменты вертолета. Ведется их идентификация", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны Казахстана информировали, что 25 июля в Алма-Атинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны. На борту находились три члена экипажа. Поисковая операция проходит в круглосуточном режиме, к ней привлекли военнослужащих и сотрудников МЧС, МВД.

По данным Минобороны, 28 июля в ходе поисково-спасательной операции в районе Сорбулакского водохранилища выполнены облеты района с применением беспилотных летательных аппаратов. "В целях повышения эффективности поиска южная часть побережья дополнительно обследована наземными и водными группами. Для детализации районов прочесывания акватория условно разделена на сектора. На воде задействованы 13 единиц плавсредств, используются специальные технические средства обследования дна", - пояснили в пресс-службе.

В течение дня в район проведения операции прибыли дополнительные силы и техника из других регионов, в том числе доставлены водолазное снаряжение, эхолоты и катер, предназначенные для обследования труднодоступных участков водоема. "Операция проходит в условиях сложной гидрографии. Несмотря на это, все задействованные подразделения продолжают выполнять поставленные задачи с максимальной точностью и слаженностью. Министерство обороны совместно с другими государственными органами предпринимает все возможные меры для завершения поисков", - подчеркнули в ведомстве.