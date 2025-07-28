По данным ГУ МВД, злоумышленники оторвали у вагона два прожектора и табличку с номером маршрута 12

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Петербургская полиция задержала трех предполагаемых вандалов, повредивших памятник блокадному трамваю на проспекте Стачек в Кировском районе города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По подозрению в причастности к данному инциденту сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали по местам проживания 30-летнего и двух 32-летних мужчин. В ближайшее время они будут переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, о происшествии полиции стало известно в понедельник утром. По данным ГУ МВД, злоумышленники оторвали у вагона два прожектора и табличку с номером маршрута 12. Городской главк СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц). По информации ведомства, в ночь на понедельник трое местных жителей забрались на крышу трамвая, сломали памятную табличку и другие детали. Один из вандалов снимал происходящее на видео.

Памятник блокадному трамваю был открыт 8 сентября 2007 года у въезда в трамвайный парк №8. Он представляет собой отреставрированный старый трамвай - один из тех, что в апреле 1942 года, впервые после страшной блокадной зимы, пошли по улицам и площадям города. К началу войны трамвай был самым распространенным транспортом в городе: ежедневно на 42 маршрута выходило до 800 поездов. Но с 8 декабря 1941 года в сеть не подавалась энергия, в результате движение трамваев и троллейбусов прекратилось. С наступлением тепла первый трамвай вышел по 12-му маршруту, его звонок воспринимался как вестник грядущей Победы. У въезда в трамвайный парк, где установлен вагон-памятник, в дни осады Ленинграда была сооружена баррикада - десяток вагонов, поваленных набок, заполненных песком и булыжником: так трамвайщики преградили путь врагу в случае наступления на город. Отсюда же они подвозили бойцов к линии фронта (она проходила всего в 4 км) и увозили по рельсам раненых.