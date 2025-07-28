Рядом с частично обрушившейся многоэтажкой осмотрели 10 домов на предмет включения их в реестр аварийного фонда, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. 10 домов рядом с частично обрушившейся многоэтажкой в Астрахани осмотрели на предмет включения их в реестр аварийного фонда. Из проверенных многоквартирных домов три уже были признаны аварийными и еще семь находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"По моему поручению межведомственная комиссия провела осмотр 10 близлежащих домов. Три из них были ранее признаны аварийными, еще семь - в неудовлетворительном состоянии. По итогам экспертиз будет принято решение о возможном включении их в реестр аварийного фонда", - написал он в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в ближайшее время вокруг обрушившегося дома установят ограждение, имущество жителей будут охранять правоохранительные органы.

Ранее в МЧС России сообщили, что в пятиэтажном жилом доме в Астрахани на улице Ляхова произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж без последующего горения. Из здания эвакуированы 22 человека. Спасатели вручную разбирают завалы.

На место происшествия приезжал губернатор Игорь Бабушкин, он поставил задачу ответственным лицам проверить целостность всех близлежащих домов. Следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ. Власти города ввели режим ЧС, владельцам частично или полностью разрушенных квартир выплатят компенсации.