В ГУ МВД России по региону сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль и автобус столкнулись на улице Ореховская в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Пострадали три пассажира автобуса, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Shacman 1977 г. р. при повороте не уступил дорогу автобусу, в результате чего столкнулся с ним. В момент столкновения в салоне общественного транспорта находились 10 пассажиров, из которых 3 пострадали. После оказания медицинской помощи граждане были отпущены", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.