В ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что всего работает 120 спасателей

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Более половины конструкций обрушившейся многоэтажки в Астрахани разобрано, на месте работает 120 спасателей, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Астраханской области.

"Всего на месте работает 120 спасателей. На данный момент разобрано 60% завала", - сообщили в управлении.

На месте от аварийно-спасательного центра работает кран "Ивановец" на 25 тонн грузоподъемности, он используется для демонтажа плитоперекрытий, также продолжается ручной разбор завалов.

Ранее в МЧС России сообщили, что в пятиэтажном жилом доме в Астрахани на улице Ляхова произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж без последующего горения. Из здания эвакуированы 22 человека. Спасатели вручную разбирают завалы.

Следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ. Власти города ввели режим ЧС, владельцам частично или полностью разрушенных квартир выплатят компенсации.