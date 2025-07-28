В Кстове один человек пострадал при пожаре в военном учебном центре

Возгорание произошло в связи с нарушениями техники безопасности при обращении с горючими материалами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Один человек получил травмы при пожаре на территории военного учебного центра в Кстове. Пожар ликвидирован на площади 130 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Пожар ликвидирован на площади 130 кв. м. Пострадал один человек, госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Также сообщалось, что горение происходило в гараже.

В пресс-службе правительства Нижегородской области уточнили, что возгорание произошло на территории военного учебного центра в Кстове в связи с нарушениями техники безопасности при обращении с горючими материалами.