Он длился девять часов

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Допрос сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова завершился, он покинул здание парижского суда, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Допрос продолжался более девяти часов. Дуров отказался от комментариев дежурившим все это время у выхода журналистам. Он в шутку предложил представителям прессы вместе "пойти пешком до VIII округа", который находится в нескольких километрах от здания суда, но сам тут же сел в такси.

Ранее в прокуратуре Парижа сообщили ТАСС, что новые элементы в деле Дурова на данный момент отсутствуют, расследование продолжается.