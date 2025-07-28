Ее доставили в больницу с осколочным ранением предплечья и минно-взрывной травмой, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В городе Шебекине в результате атаки вражеского дрона на автомобиль пострадала мирная жительница", - написал Гладков.

По информации губернатора, пострадавшую доставили в больницу с осколочным ранением предплечья и минно-взрывной травмой. Пострадавшей оказывается помощь, автомобиль получил повреждения.